Böhl-Iggelheim. Dort, wo die Hochwasserkatastrophe im Juli Häuser weggespült oder zerstört hat, fehlt es vielen Menschen noch immer an einem warmen, gemütlichen Zuhause. Die Böhl-Iggelheimer Landfrauen möchten helfen.

Mit selbst gebackenen Plätzchen möchten die Böhl-Iggelheimer Landfrauen den Menschen im Ahrtal nun zumindest ein wenig weihnachtliche Stimmung bescheren. Zu diesem Zweck treffen sie sich am Samstag, 20. November, von 10 bis 16 im Landfrauen-Saal im Keller der Böhler Grundschule. Wer mitbacken möchte, kann sich bei Ute Tsapanidis-Merz unter der Rufnummer 06324 818067 anmelden. Für das gemeinsame Backen gilt die 3G-Regelung.

Doch auch, wer lieber daheim Zimtsterne, Vanillekipferl und Co. backen möchte, kann diese für den guten Zweck spenden. Diese sollten dann in Tüten zu 200 oder 250 Gramm verpackt und mit einer Zutatenliste versehen werden, die zusammengerollt am Schleifenband befestigt wird. Plätzchenspenden können unter der Rufnummer 06324 7718 bei Beate Düttra angemeldet und am Montag, 29. November, zwischen 16 und 18 Uhr im Landfrauen-Saal abgegeben werden.

Alle Plätzchen werden bei der Kreisgeschäftsstelle der Landfrauen gesammelt und am 2. Adventssonntag, 5. Dezember, im Ahrtal verteilt. Die Landfrauen freuen sich über viele fleißige Hände und hoffen, dass sie den Flutopfern und Helfern so eine Freude bereiten können.