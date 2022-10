Oswald Fechner hat am Freitag die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Der Bobenheim-Roxheimer wurde vom neuen Innenminister Michael Ebling (SPD) geehrt.

Fechner habe sich in den vergangenen Jahrzehnten über die Maßen für die Menschen in Rheinland-Pfalz eingesetzt und beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) maßgebliche Strukturen zu großen Teilen mitaufgebaut, sagte Ebling bei der Feier in Mainz. Als „Mr. ASB“ sei er zu einem starken Partner der Landesregierung geworden.

Oswald Fechner, Jahrgang 1953, war bis zu seinem Ruhestand Leitender Direktor bei der Stadtverwaltung Worms. Mitte der 70er-Jahre absolvierte er seinen Zivildienst beim ASB Worms und übernahm wenig später den stellvertretenden Vorsitz. In dieser Zeit war er laut Innenministerium unter anderem am Ausbau des Rettungsdienstes und der Gründung der ASB-Soziale Dienste GmbH beteiligt. 1985 wurde Fechner zum Vorsitzenden des Kreisverbands gewählt und war maßgeblich am Ausbau der Dienstleistungen der Hilfsorganisation beteiligt. Seit 1988 ist er Mitglied im Vorstand des ASB-Landesverbands und seit 1996 dessen Vorsitzender. Den Bobenheim-Roxheimern ist Oswald Fechner vor allem als Kommunalpolitiker bekannt: Das SPD-Mitglied hat ein Mandat für den Gemeinderat.

„Unsere Gesellschaft ist angewiesen auf die Bereitschaft von Menschen, die sich aktiv in das Gemeinschaftsleben einbringen und mehr tun, als sie unbedingt müssen“, wird Minister Ebling in einer Pressemitteilung zitiert.