Während die Stadt Speyer an einem Konzept für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 feilt, ist eine mal im Raum stehende Beteiligung Otterstadts derzeit kein Thema. Darüber informierte der zuständige Ortsbeigeordnete Jürgen Zimmer (parteilos) auf Anfrage. Speyer brauche Otterstadt für die Landesgartenschau nicht, „sie planen ohne uns“, sagt Zimmer. Die Landesgartenschau soll die Entwicklung des geplanten und in Otterstadt umstrittenen Pionier-Quartiers unterstützen. In Otterstadt entscheiden die wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen am 26. September mit der Bundestagswahl, ob sich die Ortsgemeinde an der Gebietsentwicklung mit Neubau- und Gewerbeflächen beteiligen soll. Falle der Entscheid positiv aus, könne Otterstadt auch noch nachträglich bei der Landesgartenschau mitmachen, sagt Zimmer. Die Bewerbung muss bis 15. Oktober beim Land vorliegen, der Speyerer Stadtrat will Mitte Juni über das Konzept abstimmen.