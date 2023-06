Die Karl-Wendel-Schule (KWS) in Lambsheim ist am Freitag vom Land zur „Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport“ ernannt worden.

Nach Angaben der Schulleitung basiert die Auszeichnung auf dem sportlichen Konzept der Grundschule. Dessen Bausteine listet Konrektorin Anja Blum in einer Pressemitteilung auf. Einer heißt „bewegter Unterricht“ und sieht regelmäßige Bewegungspausen für die Grundschüler vor sowie die Möglichkeit, auf Turnmatten liegend zu arbeiten. Für die „bewegten Pausen“ werden den Kindern unter anderem Basketballkörbe, eine Tischtennisplatte und aufgemalte Hüpfspiele geboten sowie eine Wiese mit Baumstämmen zum Balancieren, das DFB-Minispielfeld und Klettermöglichkeiten. „Der Förderverein hat außerdem jeder Klasse eine riesige Kiste mit Kleingeräten und Spielen spendiert, die von den Kindern für große und kleine Pausen genutzt werden“, teilt Blum mit.

Schwimmunterricht für Dritt- und Viertklässler

Neben dem üblichen Sportunterricht erhalten Karl-Wendel-Schüler der dritten und vierten Klassen auch Schwimmunterricht, was in Rheinland-Pfalz laut Blum selten ist. Es bestehen ihr zufolge für die Nachmittags-AGs Kooperationen mit Sportvereinen, und Schulmannschaften hätten schon oft erfolgreich an kreisweiten Wettkämpfen teilgenommen. „Im Juni haben unsere beiden Klettermannschaften bei Jugend trainiert für Olympia einen beachtlichen zweiten und dritten Platz erreicht“ informiert Blum, „ein Sieg wurde nur ganz knapp verpasst“.

Die Auszeichnung der rheinland-pfälzischen Schulbehörde ist eine Plakette, welche die KWS für mindestens vier Jahre in ihrem Eingangsbereich anbringen darf. Auch die Haidwaldschule Maxdorf trägt das Prädikat „Partnerschule für Bewegung, Spiel und Sport“.