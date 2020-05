Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses und Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Party im Keller

In Birkenheide brauchen sie einen neuen Kindergarten. Die Turnhalle muss saniert werden. Und mit der Grundschule lag auch irgendetwas im Argen, vor langer Zeit, vor der großen Seuche. Stimmt, die Fußböden in einigen Klassenzimmern sind chemisch verbrannt. Viel zu tun also. Und was machen sie in Birkenheide? Bauen in den vergangenen Wochen klammheimlich ein neues Dorfgemeinschaftshaus. Nicht gemerkt? Klar, raus gehen war ja nicht so – und mieten musste es niemand. Denn gefeiert wird aktuell nicht. Doch es existiert, versichert Ortsbürgermeister Rainer Reiß. „Wir haben ein virtuelles Dorfgemeinschaftshaus geschaffen“, sagt er. Es ist eine Art Austauschplattform in Internet, aus der Gamer-Szene abgekupfert. Jede politische Fraktion hat dort ihren eigenen virtuellen Raum, um sich per Chat oder Video auszutauschen. Nur Entscheidungen treffen geht nicht. Dafür aber feiern. „Es gibt auch einen Raum mit dem Namen Partykeller“, sagt Reiß. Genutzt hat er ihn zu seinem 60. Geburtstag, den er während der Krise begangen hat. Wie die Feier ausgesehen hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Mit Musik wahrscheinlich, und die Gäste haben auf den Tischen getanzt. Jeder daheim und doch gemeinsam. Und die Birkenheider Fasnachter überlegen bereits, wie sie das virtuelle Dorfgemeinschaftshaus für die nächste Kampagne nutzen können. Corona hin, Seuche her.

Stille im Salon

Was für manchen Mann die Bundesliga ist, ist für viele Frauen der Friseur. Und diesbezüglich wurden endlich mal Prioritäten gesetzt. Während die frisurgeschädigten Frauen wahrscheinlich schon längst einen Termin beim Coiffeur ihres Vertrauens vereinbart haben, wurden die Fußballanhänger noch ein Weilchen im Ungewissen gelassen. Na ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Definitiv ist, am Montag werden Haare gelassen, die Friseurgeschäfte haben wieder geöffnet. Für viele Kundinnen ist der Friseurtermin aber weitaus mehr als nur: Schnipp-schnapp, Haare ab! Es ist Auszeit vom Alltag bei einem Kaffee, frau hat mal Zeit, in den Zeitschriften zu blättern, sich verwöhnen zu lassen – und ein nettes, manchmal auch therapeutisches Schwätzchen mit dem Friseur oder der Friseurin zu halten. So zumindest waren das die Kunden von Ralf Nusskern in Dannstadt bisher gewohnt. Via Instagram informierte der Friseurmeister nun über die neuen Hygieneregeln wegen des grassierenden Coronavirus. Kein Kaffee, keine Zeitschrift und Mundschutzpflicht – sind einige davon. Gravierend aber ist, dass Gespräche auf fachliche Themen reduziert werden, um die Durchfeuchtung des Mundschutzes zu minimieren. Oh je, das ist ja wie ein Bundesliga-Fußballspiel im leeren Stadion!

Ein schönes Wochenende wünschen

Doreen Reber & Sven Wenzel