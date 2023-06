Das Land unterstützt die Ortsgemeinde Neuhofen mit rund 480.000 Euro beim Neubau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Jahnstraße/Industriestraße. Der Kreisel soll am westlichen Ortsausgang Neuhofens eine bessere Anbindung der Gemeinde an die B9 ermöglichen. Wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) weiter mitteilt, wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den Förderbescheid schon in den kommenden Tagen versenden.