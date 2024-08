Seit dem 1. Juli ist es in Deutschland den Cannabis Social Clubs (CSC) erlaubt, Cannabis anzubauen. Theoretisch. Denn in der Praxis hat bisher kaum ein Verein eine Lizenz. Unter denen, die auf eine positive Zusage warten, sind Bürger aus Lambsheim. Im Mai haben sie in Lambsheim dafür einen Verein gegründet – „Cannabis Club Green Love“. Es könnte der erste CSC im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis werden. Etwas Entscheidendes fehlt dafür allerdings noch: die Lizenz zum Anbau, die vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) vergeben wird.

Den Antrag auf Erlaubniserteilung einer Anbauvereinigung konnten Cannabisclubs erst ab 1. Juli einreichen, jetzt wartet der Vereinsvorstand auf eine Rückmeldung. Wer hinter dem Verein steckt und wie lange es voraussichtlich dauert, bis das LSJV eine Lizenz teilt oder eben nicht, erfahren Sie hier: