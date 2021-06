Der Lambsheimer Kulturausschuss hat am Dienstag der Planung einer Kerwe in diesem Jahr zugestimmt. In welcher Form sie stattfinden soll, ist aber noch offen. Eine Möglichkeit wäre eine dezentrale Kerwe mit räumlich getrennten Ständen. Dann wären die Vereine selbst für ein Hygiene- und Sicherheitskonzept verantwortlich. Die andere Möglichkeit ist ein Fest mit Ticketvorverkauf und Eingangskontrolle, zum Beispiel auf dem ehemaligen Freibadgelände. Im Ausschuss wurden Bedenken geäußert, dass die Kreisverwaltung einem dezentralen Konzept nicht zustimmen könnte, wenn es keinen Hauptverantwortlichen gibt. Auch sei nicht sicher, wie viele Vereine bei hohen Auflagen mitmachen würden. Sollte sich die Infektionslage verschlechtern, müsste die Kerwe ausfallen. Dennoch stimmte der Ausschuss bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für den Start der Planungen.