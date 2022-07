Am Freitagnachmittag ist einer Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Pritschenwagen auf der A61 aufgefallen, da augenscheinlich die Ladung nicht ausreichend gesichert war und drohte herabzufallen. Auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt kontrollierten die Beamten den Wagen und stellten fest, dass die Ladung sogar völlig unzureichend gesichert war. Außerdem wurde der Fahrer positiv auf Betäubungsmittel getestet. Daraufhin untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren ein. Darüber hinaus fanden im Fahrzeuginneren einen hoher Betrag an Bargeld, für den der Fahrer kein Nachweis erbringen konnten. Deshalb stellte die Polizei das Geld sicher, um dessen Herkunft zu klären. Die Ermittlungen dauern an.