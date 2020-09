Auch die Gemeinde Beindersheim soll eine Ladestation für Elektroautos bekommen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Verwaltung damit beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und einen geeigneten Parkplatz zu finden. Die verwaltung solle zusätzlich Kooperations- und Fördermöglichkeiten ausloten. Angestoßen hatte das Thema die SPD-Fraktion mit einem entsprechenden Antrag. Esther Richter, stellvertretende Fraktionschefin, begründete den Antrag damit, dass die Elektromobilität bei der Ablösung der Nutzung fossiler Brennstoffe eine wichtige Rolle spiele und auch die Nachhaltigkeit erhöhe. Als Standort hatten die Sozialdemokraten einen Parkplatz in der Robert-Koch-Straße angeregt. Lothar Kraus (FWG) und Rainer Zotz (CDU) sprachen sich allerdings dafür aus, einen Parkplatz mit mehr Fluktuation ins Auge zu fassen. Kraus brachte in diesem Zusammenhang den Netto-Parkplatz ins Spiel.