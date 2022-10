Zwei Packungen Plätzchen und geröstete Mandeln nahm eine 49-Jährige am Montagnachmittag aus der Auslage einer Bäckereifiliale im Schifferstadter Waldspitzweg an sich und steckte diese in ihre Handtasche. Laut Polizei hatte sie lediglich Brötchen bezahlt. Nachdem die Verkäuferin die Frau darauf angesprochen hatte, reagierte sie verbal aggressiv, ließ das Diebesgut zurück und flüchtete. Anhand der Personenbeschreibung und des Autokennzeichens konnte die Polizei sie noch am Nachmittag ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.