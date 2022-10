Eine Frau ist beim Ladendiebstahl erwischt worden und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ist die unbekannte Täterin am Dienstagmittag in einem Supermarkt in der Otto-Dill-Straße dabei beobachtet worden, wie sie diverse Waren aus der Auslage in ihre Jackentasche verstaute. Nachdem die Frau vom Personal des Supermarkts angesprochen worden war, verließ sie laut Polizeibericht fluchtartig den Markt, ohne einen Teil der Ware bezahlt zu haben. Dabei schob die Frau eine Mitarbeiterin des Markts auf die Seite. Die Täterin, die etwa 50 Jahre alt gewesen sein soll, habe einen ungepflegten Eindruck gemacht, eine grüne Jacke, Winterstiefel sowie Handschuhe mit fehlenden Fingerspitzen getragen. Außerdem hatte sie laut Polizei mehrere Tüten und einen Rucksack bei sich. Die gestohlene Ware hatte einen geringen einstelligen Wert. Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.