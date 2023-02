Ladendiebe haben am Donnerstagabend in Limburgerhof ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei ereignete sich ein Vorfall gegen 19.20 Uhr in einem Supermarkt in der Landauer Straße, als zwei Männer zwischen 20 und 22 Jahren, beide etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet, in ihren Rucksäcken „eine noch unbestimmte Anzahl an Gegenständen“ entwendeten. Einer der beiden Täter trug einen Bart. Gegen 19.30 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter auf der Friedensau. Ein etwa 40 Jahre alter Mann, der einen Vollbart sowie eine rote Jacke und eine graue Kappe trug, wurde von einem Mitarbeiter dabei erwischt, wie er Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro an der Kasse nicht bezahlte und den Laden verlassen wollte. Der Täter legte die Lebensmittel wieder zurück und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.