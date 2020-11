In einem Lebensmitteldiscounter in Otterstadt sind am Donnerstagabend ein 21-Jähriger und ein 27-Jähriger dabei beobachtet worden, wie sie alkoholische Getränke im Wert von rund 40 Euro in eine Stofftasche steckten und an der Kasse ohne zu bezahlen vorbeiliefen. Laut Polizei konnte der jüngere Mann von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten werden. Dem 27-Jährigen gelang mit dem Diebesgut die Flucht. Der Mann wurde wenig später jedoch von einer Streife in der Nähe aufgegriffen. Die Beamten stellten das Diebesgut, das er noch bei sich hatte, sicher und gaben es im Supermarkt zurück.