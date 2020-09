Ein ertappter Ladendieb hat am Montag in Maxdorf das Supermarkt-Personal bedroht und ist anschließend geflüchtet, informiert die Polizei. Gegen 14 Uhr rief ein Mitarbeiter eines Supermarkts die Beamten an und meldete, dass ein Kunde bei seinem Einkauf einen Teil der Ware nicht bezahlt habe. Das gefiel dem erwischten Ladendieb überhaupt nicht. Er drohte dem Personal Schläge an und flüchtete ohne das Diebesgut – es war Alkohol im Wert von 5,32 Euro. Eine Streife konnte den 63-jährigen Beschuldigten in der Nähe des Markts festnehmen. Der Täter wurde nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Bedrohung und Nötigung.