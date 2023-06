„Wegen Diebstahl mit Waffen“ ermittelt die Polizei seit gestern gegen einen Mann und eine Frau. Wie die Beamten mitteilen, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg am Donnerstag gegen 12 Uhr, wie eine junge Frau eine Schnapsflasche in den Rucksack ihres männlichen Begleiters und eine Getränkedose in ihre eigene Handtasche gesteckt hat. Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatten, wurden der 28-Jährige und dessen 17-jährige Begleitern vom Ladendetektiv angesprochen. Bei der Durchsuchung sind laut Polizei bei dem Mann ein Klappmesser und ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt worden.