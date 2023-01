Ein Ladendetektiv hat am Montagabend gegen 20.20 Uhr eine Ladendiebin in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg in Schifferstadt bemerkt und der Polizei gemeldet. Die 42-jährige Diebin hatte laut Polizei Kosmetika in die manipulierte Innentasche ihrer Jacke gesteckt und den Markt verlassen. Die Gegenstände hatten einen Wert von etwa 40 Euro. Die Jacke wurde als Tatmittel sichergestellt.