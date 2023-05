Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Firma Südwest Lacke und Farben baut in Böhl ein großes Logistik-Center. So soll die Effizienz gesteigert und die Lagerung technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Zugleich ist der Neubau laut Geschäftsführer Hans-Jörg von Rhade ein klares Bekenntnis zum Standort.

Schon von Weitem sieht es beeindruckend aus, was da seit vergangenem Dezember auf dem Firmengelände von Südwest Lacke in Böhl entsteht. Nachdem die Bodenplatte, in der allein