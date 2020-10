Wer wissen möchte, wie gut die Qualität seines Brunnenwassers ist, kann am kommenden Dienstag Proben beim mobilen Labor der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz abgeben. Das stoppt auf dem Schifferstadter Schillerplatz.

Im Sommer wird viel Wasser verbraucht. Da werden Planschbecken gefüllt und Blumen und Gemüse mit dem kostbaren Nass versorgt. Da es gerade hier in der Region oft wenig regnet, ist in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass der Wasserverbrauch noch steigt. Umweltschützer raten deshalb, kostbares Leitungswasser zu sparen und das Wasser aus dem eigenen Gartenbrunnen zu nutzen. „Wichtig ist, dass geklärt wird, ob das Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren für die Kinder zum Planschen oder gar zum Trinken geeignet ist“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Doch leider verschmutzten Nitrate und Pestizide das Grundwasser der landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Auch könnten durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. „Viele Belastungen kann man nicht sehen oder riechen“, sagt Bareiß-Gülzow.

Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet deshalb am Dienstag, 20. Oktober, auf dem Schillerplatz in Schifferstadt eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Wasserproben können von 15 bis 17 Uhr am Labormobil abgegeben werden. Im Vorfeld wurde den Organisatoren zufolge ein Hygiene- und Abstandsplan erstellt, damit trotz Corona alle Interessierten ihr Wasser untersuchen und sich beraten lassen können. Die Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt werde gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation. Das Wasser werde vor Ort untersucht, sodass die Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion feststehen. Gegen weitere Kostenbeteiligungen bietet der VSR-Gewässerschutz umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien an. Das Ergebnis dieser Analysen werde mit einer Bewertung per Post zugesandt. „Die Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten nicht allein gelassen. Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät anhand der Messergebnisse, wofür das Brunnenwasser geeignet ist“, heißt es seitens der Organisation. Außerdem beantwortet Experte Harald Gülzow jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr Fragen unter Telefon 02831/9763342. Damit die Ergebnisse aussagefähig sind, sollten für Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet seien bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff.