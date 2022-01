Nutzer der Speyerer „Labi“ können sich ab sofort zwei neue Kinder-Apps auf ihr Smartphone oder Tablet laden. Damit bekommen sie kostenfreien Zugang zu mehr als 8000 elektronischen Medien für Kinder. Darunter sind nicht nur E-Books.

„Tigerbooks“ und „eKidz“ heißen die Apps, die auf dem Smartphone oder Tablet installiert werden können. Zu finden sind sie laut einer Pressemitteilung des Landesbibliothekszentrums (LBZ) im Google Play Store sowie im Appstore von Apple. Wer einen gültigen Nutzerausweis für das Speyerer Landesbibliothekszentrum hat und für die „Onleihe“ angemeldet ist, kann sich mit seinen Zugangsdaten auch in diesen Kinder-Apps anmelden.

„Die Apps sind kindersicher, werbefrei und bieten keine Kaufmöglichkeiten und Kaufanreize“, heißt es in der Pressemitteilung. In der „Tigerbooks“-App stünden mehr als 8000 elektronische Medien für Kinder zur Verfügung, darunter E-Books, Hörbücher, Hörspiele, Kinderlieder und Bilderbücher. Außerdem gebe es Bilderbücher mit Vorlesefunktion, Animationen, Lern- und Lesespiele sowie einen Audiorecorder zum Aufnehmen. Die App „eKidz“ ist demnach interaktiv gestaltet und enthält kindgerechte Geschichten und Sachtexte in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Texte werden ergänzt durch animierte Illustrationen, einer Vorlesefunktion und eine Aufnahmefunktion. Texte seien außerdem in Englisch und Spanisch verfügbar.