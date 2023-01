Am Freitag um 22.28 Uhr hat ein betrunkener 48-Jähriger laut Polizei auf der L454 zwischen Schifferstadt und Speyer einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Zuvor sei der Mann bereits in Schlangenlinien mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein einbehalten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen oder Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.