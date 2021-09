Ab Dienstag, 5. Oktober, wird die Landstraße zwischen Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis ins kommende Jahr voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Auto- und Lastwagenverkehr werden gesondert umgeleitet.

Die L457 wird auf 6,50 Meter verbreitert. Die Bauarbeiten werden laut LBM in zwei Abschnitten ausgeführt. Zunächst soll die Fahrbahn zwischen Bobenheim-Roxheim-West und Eckbachbrücke auf einer Länge von rund 700 Metern erneuert werden. Zudem soll eine neue Sickeranlage die Oberflächenentwässerung verbessern. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten wird es voraussichtlich neun Wochen dauern. Im zweiten Bauabschnitt wird die Asphaltdecke zwischen Eckbachbrücke und Ortseingang Kleinniedesheim saniert. Die Erneuerung soll laut LBM je nach Witterung in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten für die gesamte Sanierung liegen den Angaben zufolge bei etwa 840.000 Euro.

Schüler müssen früher aufstehen

„Es gibt für eine solche Baustelle keinen guten Zeitpunkt“, sagt der Kleinniedesheimer Ortsbürgermeister Ewald Merkel (FWG). Dennoch sei er froh, dass die Straße endlich saniert werde. „Das ist höchst notwendig, wir hatten wegen des Zustands der Straße schon etliche Schäden an Autos oder auch Unfälle.“ Deshalb nehme man die zeitlich begrenzten Einschränkungen hin, zumal Merkel nach den vergangenen milden Wintern davon ausgeht, dass die Arbeiten Anfang 2022 abgeschlossen sein werden.

Noch unklar war bis knapp eine Woche vor Baubeginn, wie die Schüler aus Kleinniedesheim nach Bobenheim-Roxheim zum Unterricht gebracht werden sollten. Von der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hieß es am Mittwoch, es werde Direktverbindungen mit dem Bus geben, die entweder über Worms und über Frankenthal fahren. Diese werden schätzungsweise 20 beziehungsweise 25 Minuten länger für die Strecke zur Schule und zurück benötigen. Die Einstiegszeiten ab den Schulen bleiben mit Rücksicht auf die Unterrichtszeiten gleich. Der Einstieg morgens sowie die Ankunftszeit zu Hause ändern sich durch die längere Fahrzeit. Die genauen Abfahrtszeiten finden sich ab Samstag, 2. Oktober, auf der Internetseite des vrn. Die Schulen wurden nach Angaben der Verwaltung am Mittwoch über den neuen Fahrplan informiert. Am Montag ändert sich noch nichts im Busverkehr.

Getrennte Umleitungen ab Großniedesheim

Wie der LBM mitteilt, wird es für Auto- sowie Lastwagenverkehr zwei getrennt ausgeschilderte Umleitungen geben (siehe Grafik), die für die gesamte Bauzeit gelten: Autofahrer werden ab Kleinniedesheim über die L456 nach Großniedesheim und dann weiter über die K5 in Beindersheim in Richtung Frankenthal umgeleitet. Danach geht es über die Industriestraße zur L523 nach Bobenheim-Roxheim. Die Umleitung gilt auch in entgegengesetzter Richtung.

Lastwagen werden ab Kleinniedesheim auch über die L456 nach Großniedesheim geführt, sollen dann aber weiter über K29, K7 und L453 (Ortsumgehung Heßheim) fahren, um dann über die K9 in Frankenthal und über die Industriestraße zur L523 nach Bobenheim-Roxheim zu kommen – und umgekehrt. Ursprünglich stand die Überlegung im Raum, den gesamten Verkehr durch Beindersheim zu leiten. Auf Bitte der Ortsgemeinde hat sich Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) in Abstimmung mit Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) beim LBM dafür eingesetzt, Auto- und Lastwagenverkehr nicht auf der gleichen Strecke umzuleiten. Denn die S-Kurve vor dem Rathaus in Beindersheim sei „ein gefährliches Eck“, wie Reith sagt. Lkw blieben an der Stelle häufiger stecken, müssten rangieren, um weiterzukommen. Das sorge schnell für Staus. „Das wäre der Kollaps für Beindersheim gewesen“, sagt er. Gerade, weil die Sanierung der L457 so lange Zeit in Anspruch nehmen wird.

Entlastung für Beindersheim

Die Lastwagenumleitung über die Umgehungsstraße bei Heßheim ist laut Reith möglich, weil die Bauarbeiten an der Frankenthaler Nordbrücke ins kommende Jahr verschoben wurden. Dass es nun bald mit der Sanierung der Hauptverbindungsstraße zwischen Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim losgeht, freut den VG-Chef: „Dafür wurde lange gekämpft. Die Straße ist so schmal, dass es bei Lkw im Gegenverkehr sehr eng werden kann, und der Straßenbelag weist erhebliche Schäden auf.“