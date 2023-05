Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein bisschen sehen sie aus wie überdimensionierte Kühlschränke, die großen Kästen, die in den Herbstferien in den Klassenräumen und Lehrerzimmern der beiden Grundschulen in Limburgerhof eingebaut wurden. Wenn sie in Betrieb sind, sind sie auch nicht lauter als ein moderner Kühlschrank. Doch Kühlung spielt nur am Rande eine Rolle.

Als Anfang Dezember 2021 die Richtlinie für die Bundesförderung von Lüftungsgeräten in Schulen