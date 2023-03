Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ursprünglich war da mal ein Bolzplatz, doch der wird schon länger nicht mehr genutzt. Nun soll das Grundstück, das komplett vom Pommernring umschlossen ist, mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude bebaut werden. Das hat der Limburgerhofer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen – auch, um ein Unternehmen im Ort zu halten.

Limburgerhof macht das, was so oft gefordert wird: erst einmal innerorts nachverdichten, also leerstehende Grundstücke nutzen, anstatt auf der grünen Wiese zu bauen und weitere