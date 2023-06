Weil jemand in der Frankenthaler Straße 11-13 eine größere Wohnanlage bauen will, lässt die Ortsgemeinde Heßheim einen Bebauungsplan erstellen. Denn ohne den kann die Kreisverwaltung das Vorhaben nicht genehmigen.

Die beiden Grundstücke in der Frankenthaler Straße sind bislang mit Gebäuden eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs sowie einem Einfamilienhaus bebaut. Sie sollen durch eine Anlage mit 25 Wohneinheiten ersetzt werden (wir berichteten am 20. Februar). Die vom Investor gewünschte Bauweise: zwei getrennte Gebäude, jeweils dreigeschossig plus ein Staffelgeschoss am rückwärtigen Gebäude. Auch eine Tiefgarage und ein Kinderspielplatz sollen gebaut werden. Im vorderen Gebäude ist ein Café mit fünf Parkplätzen vorgesehen.

Die Pläne hat der Heßheimer Bauausschuss im Februar abgelehnt, weil sich das an der Straße liegende Gebäude wegen des Flachdachs nicht in die Umgebung einfüge. Alle anderen grenz- und straßenseitigen Gebäude hätten Satteldächer. Auch die Kreisverwaltung lehnte den Entwurf ab, allerdings wegen des Volumens und der Bauweise, informierte Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) am Dienstag die Mitglieder des Bauausschusses. Wenn die Ortsgemeinde jedoch einen Bebauungsplan für diesen Bereich aufstellen sowie Größe, Dachform, Ausrichtung und weitere Vorgaben festlegen würde, könnte grünes Licht für das Vorhaben gegeben werden. Das soll laut Beschluss des Ausschusses nun angegangen werden. Die Kosten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans muss der Investor tragen.