Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Limburgerhof kann nun doch einen Bolzplatz bekommen. Neben der Realschule plus. So wie gewünscht. Der Kreis hat seine Meinung plötzlich geändert. Allerdings beteiligt er sich nicht an den Kosten für die Instandsetzung des Rasenfelds, das ihm gehört. Das hatte er auch niemals vor, behauptet die Kreisverwaltung. Die Gemeinde hatte Signale stets anders gedeutet – bei Gesprächen vor Ort etwa. Oder einen Posten im Kreishaushalt.

Klar, die gute Nachricht ist: Die Fläche neben der Rudolf-Wihr-Realschule plus darf künftig von der Gemeinde Limburgerhof genutzt werden. Auch zum Fußballspielen. Der