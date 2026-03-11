Mit Umzug, Musik und Schneemannverbrennung läuten die Iggelheimer den Frühling ein. Zum Lätarefest öffnen auch wieder eine Hobbyausstellung sowie das Museum „Altes Rathaus“.

Die Wurzeln des Lätarefests in Iggelheim reichen ins Jahr 1687 zurück. In einem alten Vertrag ist nachzulesen, dass aus dem Ertrag des verpachteten Ackers jedes Jahr zu Lätare alle ledigen Bürger des Ortes einen Weck geschenkt bekommen sollen. Deshalb ist das sogenannte Weckvermächtnis auch traditioneller Bestandteil des großen Umzugs am Lätaresonntag.

Eröffnet wird das Fest bereits am Samstag, 14. März, 15 Uhr, mit dem Schmücken des Lätarebaums auf dem Schulhof der Grundschule zur musikalischen Begleitung durch den Musikverein Iggelheim und die Musikschule Sascha Leicht. Anschließend können die Besucher sich beim Lätaremarkt rund um die Schule stärken und bei der Hobbyausstellung in der Turnhalle Handgemachtes entdecken. Für staunende Kinderaugen sorgt zudem die Seifenblasenkünstlerin Kasia Balou.

Am Samstag wird es auch eine kleine Blaulicht-Meile geben, die von der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim, dem DRK-Ortsverein und dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz ausgerichtet wird. Die Einsatzkräfte informieren über Erste Hilfe, Katastrophen- und Notfallvorsorge sowie Brandschutz, gewähren Einblicke in die Rettungsfahrzeuge und sind auch mit der Teddybärklinik vor Ort.

Markt, Umzug und Schneemannverbrennung

Am Sonntag, 15. März, öffnet der Lätaremarkt bereits um 11 Uhr. Die Hobbyausstellung sowie das Museum „Altes Rathaus“ und das Lätare-Café im Evangelischen Gemeindezentrum sind ab 14 Uhr geöffnet. Zur gleichen Zeit setzt sich auch der Umzug in Bewegung. Er besteht aus einem historischen und einem freien Zugteil, der dieses Mal unter dem Motto „Igglem pflegt Pfälzer Redensarten“ steht. Die Umzugsstrecke ist von 13.30 bis 17 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Sobald der Schneemann nach dem Umzug am Kerweplatz eintrifft, kann Bürgermeister Peter Christ (CDU) zur wichtigsten Amtshandlung des Lätare-Wochenendes schreiten. Denn mit der Winterverbrennung wird in Iggelheim traditionell der Frühling willkommen geheißen.