Bei kühlen Temperaturen, aber immerhin trocken, haben die Böhl-Iggelheimer am Wochenende das Lätarefest gefeiert.

Zur Musik der Band „Shake it up!“ und des Musikvereins Iggelheim jagten die kleinsten Besucher bei der Eröffnung am Samstag auf dem Schulhof den riesigen Seifenblasen von Künstlerin „Kasia Balou“ hinterher, erledigten zwischendurch aber auch ihre wichtige Aufgabe: das Schmücken des Lätarebaums. Neben verschiedenen Ständen rund um die Schule lockte eine Ausstellung in der Turnhalle, bei der Hobbykünstler ihre Werke präsentierten. Feuerwehr, DRK und Katastrophenschutz informierten derweil auf einer kleinen „Blaulichtmeile“ über Erste-Hilfe-Maßnahmen, medizinische Versorgung und Drohnen-Einsätze.

Am Sonntag schlängelte sich der große Festumzug durchs Dorf. Der freie Zugteil stand in diesmal unter dem Motto „Igg’lem pflegt Pfälzer Redensarten“. So bekamen die vielen Zuschauer am Straßenrand unter anderem kreative Interpretationen der Sprichworte „Do simma uff'm Holzweg“ und „Du bischt net ganz knuschper“ zu sehen. Höhepunkt des Lätarefestes war die Winterverbrennung auf dem Kerweplatz. Dort zündete Bürgermeister Peter Christ (CDU) den Schneemann an und zu den Klängen von „Winter ade“ löste er sich in Flammen und Rauch auf. Böhl-Iggelheim ist nun also bereit für den Frühling.