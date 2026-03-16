Bei kühlen Temperaturen, aber immerhin trocken, haben die Böhl-Iggelheimer am Wochenende das Lätarefest gefeiert.
Zur Musik der Band „Shake it up!“ und des Musikvereins Iggelheim jagten die kleinsten Besucher bei der Eröffnung am Samstag auf dem Schulhof den riesigen Seifenblasen von Künstlerin „Kasia Balou“ hinterher, erledigten zwischendurch aber auch ihre wichtige Aufgabe: das Schmücken des Lätarebaums. Neben verschiedenen Ständen rund um die Schule lockte eine Ausstellung in der Turnhalle, bei der Hobbykünstler ihre Werke präsentierten. Feuerwehr, DRK und Katastrophenschutz informierten derweil auf einer kleinen „Blaulichtmeile“ über Erste-Hilfe-Maßnahmen, medizinische Versorgung und Drohnen-Einsätze.
Am Sonntag schlängelte sich der große Festumzug durchs Dorf. Der freie Zugteil stand in diesmal unter dem Motto „Igg’lem pflegt Pfälzer Redensarten“. So bekamen die vielen Zuschauer am Straßenrand unter anderem kreative Interpretationen der Sprichworte „Do simma uff'm Holzweg“ und „Du bischt net ganz knuschper“ zu sehen. Höhepunkt des Lätarefestes war die Winterverbrennung auf dem Kerweplatz. Dort zündete Bürgermeister Peter Christ (CDU) den Schneemann an und zu den Klängen von „Winter ade“ löste er sich in Flammen und Rauch auf. Böhl-Iggelheim ist nun also bereit für den Frühling.
Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Bei der Hobbyausstellung in der Turnhalle der Grundschule konnten die Besucher Selbstgenähtes, Schmuckbäumchen, Gemälde und handbemalte Steine bestaunen und erwerben. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Bei der Hobbyausstellung in der Turnhalle wurden unter anderem handbemalten Steine angeboten. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Bei der Hobbyausstellung in der Turnhalle wurden auch selbstgemachte Essige und Öle angeboten. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Zur Eröffnung auf dem Schulhof spielte am Samstag der Musikverein Iggelheim. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Die Band »Shake it up!« der Musikschule Sascha Leicht unterhielt das Publikum bei der Eröffnung am Samstag mit Popsongs und Balladen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Vor allem die jungen Besucher freuten sich bei der Eröffnung am Samstag über die Seifenblasenkünstlerin »Kasia Balou«. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Zur Eröffnung am Samstag schmückten die Kinder wieder den Lätarebaum auf dem Schulhof mit bunt bemalten Ostereiern. Unterstützung gab es dabei von Bürgermeister Peter Christ. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Zur Eröffnung am Samstag schmückten die Kinder wieder den Lätarebaum auf dem Schulhof mit bunt bemalten Ostereiern. Unterstützung gab es dabei von Bürgermeister Peter Christ. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Beim Lätare-Markt rund um die Grundschule gab es am Samstag eine »Blaulichtmeile«. In der Teddybärklinik wurdne junge Besucher kindgerecht über medizinische Maßnahmen informiert. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Auf der »Blaulichtmeile« erklärten die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr am Dummy Erste-Hilfe-Maßnahmen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Jugendliche aus dem Kinder- und Jugendzentrum (Juz) Böhl-Iggelheim veranstalteten am Samstag einen großen Flohmarkt, um Geld für ihre Jugendstädtereise zu sammeln. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: m Sonntag schlängelte sich der große Umzug durch den Ort, der traditoniell vom sogenannten »Weckvermächtnis« angeführt wird. Bild vom 15.3.2026. Foto: Julia Köller / sud Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Beim großen Umzug am Sonntag ließ sich die Iggelheimer Prinzessin Julia I. (links) standesgemäß mit dem »Igg'lemer Bessem Express« durch die Straßen kutschieren. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Die Haßlocher Radborzler zogen beim Umzug am Sonntag mit ihren außergewöhnlichen Zweirädern die Blicke auf sich. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Viele Menschen - aber auch etliche Tiere - säumten beim Umzug am Sonntag den Straßenrand. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Der historische Teil des Festumzugs erinnert an die Geschichte der Gemeinde Böhl-Iggelheim. Da darf das kurfürstliche Paar nicht fehlen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Der große Umzug durch Iggelheim am Sonntag stand im freien Zugteil unter dem Motto »Igg’lem pflegt Pfälzer Redensarten«. Die Jugendfeuerwehr hatte sich passenderweise den Spruch »Ich glaab mir brennt de Kittl« ausgesucht. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Viel Arbeit haben die Jugendlichen vom Kinder- und Jugendzentrum (Juz) in ihren Wagen zum Spruch »Do simma uff’m Holzweg« gesteckt und detailgetreu das Juz-Gebäude nachgebaut. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: »Des basst wie Arsch uff Ämer« lautete die Pfälzer Redensart, welche die Sängervereinigung Iggelheim sich für den großen Umzug ausgesucht hat. Passend dazu liefen sie in selbstgebastelten Eimern durch die Straßen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Die Rettungshundestaffel Elmstein zeigte beim Umzug, dass ihre Hunde neben der Verletztensuche noch andere Tricks auf Lager haben - zum Beispiel: am Glücksrad drehen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Dem Gewerbeverein Böhl-Iggelheim kam das Motto des freien Zugteils, »Igg’lem pflegt Pfälzer Redensarten« sehr gelegen. Denn der Spruch »Geh net fort - bleib am Ort! S’is alles do!« gilt für die Gewerbetreibenden der Gemeinde ohnehin das ganze Jahr über. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Die Redensart »Du bischt net ganz knuschper« hat die Kinder, Erzieherinnen und Eltern der Kita Windrose dazu inspiriert, als Bäcker am Umzug teilzunehmen. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Den Abschluss des großen Umzugs durch Iggelheim bilden traditionell die vier Jahreszeiten. Den Sommer haben sich die Traktorfreunde Böhl-Iggelheim vorgenommen und gleich einen ganzen Bienenschwarm mitgebracht. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Höhepunkt und Abschluss des Festes ist traditionell die Winterverbrennung auf dem Iggelheimer Kerweplatz. Den Schneemann, der zuvor vom Verein der Hundefreunde durch den Ort gezogen worden war, stellte die Freiwillige Feuerwehr an seinen Platz. Lätarefest in Böhl-Iggelheim: Zu den Klängen von »Winter ade« wurde der Schneemann ein Opfer der Flammen, und Böhl-Iggelheim ist nun bereit für den Frühling.