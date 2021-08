Die Gartenanlagen am Bobenheimer Weg, Lärm von den Autobahnen und Verkehrsfragen waren am Samstag Themen bei einem Treffen von CDU-Funktionären mit Bürgern vor dem Beindersheimer Rathaus. Fazit: So manches Problem wird wohl schwieriger zu lösen sein.

Neben dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), nahmen der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes, der Vorsitzende der Beindersheimer CDU, Markus Theobald, sowie Rainer Zotz als Fraktionsvorsitzender des Ortsgemeinderats und Verbandsgemeinderatsmitglied teil. Initiator des Treffens war Landtagsabgeordneter Christian Baldauf (CDU). Anders als zuvor mitgeteilt, gab es keinen Rundgang durch Beindersheim.

Gartenanlagen: „Gemeinde muss sagen, was sie will“

Beim Streit um die Gartenanlagen am Bobenheimer Weg spielte Körner den Ball zurück an die Ortsgemeinde. Sie und die Verbandsgemeinde (VG) könnten den Gartenbesitzern die Zukunft sichern, meinte Körner. Der Kreis dulde die aktuelle Situation, aber zeitlich nicht grenzenlos. Baldauf betonte zwar, dass es nichts bringe, wenn sich jetzt verschiedene Seiten den Schwarzen Peter zuschöben, doch es wurden keine Zweifel daran gelassen, wer die Diskussion um die Gartenanlagen ins Rollen gebracht habe: Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD). Um die Gartenanlagen zu legalisieren, müsse die Ortsgemeinde einen Bebauungsplan aufstellen. „Die Ortsgemeinde muss sagen, was sie will“, betonte der Landrat. Dann sei die Verbandsgemeinde (VG) an der Reihe. Als nicht notwendig bezeichnete Körner die Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens, um das Areal im Flächennutzungsplan neu auszuweisen. Angeregt wurde ein Runder Tisch an dem Vertreter der Ortsgemeinde, der VG, des Kreises und Anlieger sitzen könnten.

Lärm: Dauerbeschallung durch Autobahnen

Ein Dauerthema für die Bürger ist die Lärmbelästigung durch die A6 und A61. Anwohnerin Maria Knies betonte, dass es bei Südwestwind in den Neubaugebieten im Süden von Heßheim im Freien kaum auszuhalten sei. Auch mit sogenanntem Flüsterasphalt und Lärmschutzvorrichtungen insbesondere im Bereich des Autobahnkreuzes Frankenthal sei es in Teilen von Beindersheim lauter als zuvor. Knies verglich die Belästigung mit einer Dauerbeschallung durch eine Dunstabzugshaube. Ortsgemeinderatsmitglied und Landwirt Reinhard Schambach, der Äcker in Autobahnnähe bewirtschaftet, bestätigte das. Christian Baldauf versprach, sich mit Torbjörn Kartes darum zu kümmern. Der Landesvorsitzende meinte, dass der Bund seine Methoden zur Berechnung von Lärmschutz habe, die eventuell durch Messungen ersetzt werden müssten.

Ortsdurchfahrt: Nicht für alle sicher

Ein Problem konnten alle Beteiligten an Ort und Stelle in Augenschein nehmen: Die Ortsdurchfahrt mit der S-Kurve direkt in der Ortsmitte am Rathaus. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) habe eine Verkehrszählung versprochen, doch dann sei Corona dazwischengekommen, führte Zotz aus. Die Bürgersteige seien im Bereich der S-Kurve zu schmal und daher Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator nicht sicher. Zotz schlug vor, in der Ortsdurchfahrt abschnittsweise Tempo 30 einzuführen, die Bürgersteige im Bereich der S-Kurve zu verbreitern sowie ein Durchfahrtsverbot für Lkw auszusprechen. Schambach brachte einen Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel am Rathaus ins Spiel, da dort sehr viele Kinder die Straße kreuzten.

Radwege: Schlechter Zustand

Nicht nur Autofahrer und Fußgänger wurden thematisiert. Rainer Zotz monierte auch, dass der Radweg Richtung Frankenthal im schlechten Zustand sei und mit einer Breite von 1,50 Metern nicht dem Standard entspreche. Sein Vorschlag: Verbreiterung auf 2,50 Meter und ein an die Brücke über die A61 angeschlossener Radüberweg. Eine weitere Anregung Zotz’ ist noch Zukunftsmusik: eine Anbindung der Kreisstraße 5 an die geplante Umgehung von Bobenheim-Roxheim mit Radweg. Vieles hänge jetzt davon ab, wie sich die Bobenheim-Roxheimer beim Bürgerentscheid zum Neubaugebiet südlich des Globus-Marktes entscheiden.