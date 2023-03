Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großer Sport vor leeren Rängen: In der „Kleinen Komödie“ in Limburgerhof blieben am Freitagabend beim „Fußball Talk“ mit Eckhard Krautzun, dem Trainer-Weltenbummler, die meisten Plätze frei. Der 82-Jährige aber bot mit seinen pointierten Erzählungen bei „Das Runde muss ins Eckige“ Feinkost.

Dass Eckhard Krautzun 82 Jahre alt ist, vermutet keiner, der ihn erzählen hört. Sein Namensgedächtnis – phänomenal. Er kann wohl fast