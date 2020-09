Das Pflaster liegt und die Autos dürfen fahren. Doch in der Praxis ist in der Neuhofener Hauptstraße aufgefallen, dass eine Kurve zu eng ist und der gegenläufige Radverkehr durch die Autos in Bedrängnis kommt. Jetzt muss der Planer noch mal ran.

„Ich fühle mich als Radfahrer dort im Gegenverkehr nicht wohl“, sagt Annette Winter (fraktionslos) über die neue Hauptstraße. „Mit Kindern wollte ich auf der Straße nicht fahren.“ Und auch die Polizei bemängelt, dass die Straße in der Kurve an der Reinigung zu eng ist. Aufgrund der Änderung der Straßenverkehrsordnung ist der gegenläufige Radverkehr im Bereich der Kurve nicht zulässig. Die Straße ist hier zu eng, die Abstände fehlen. Die Aufforderung der Polizei: Das muss geändert werden.

Planer soll Mehrkosten tragen

„Der Engpass muss abgemildert werden“, erklärt Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) in der jüngsten Ratssitzung. Sprich: die Straße verbreitert werden. Da der angrenzende Platz noch gestaltet werden muss, ist eine Verbreiterung auf 5,50 Meter möglich. Das zuständige Ingenieurbüro habe bereits eine Planung vorgelegt, welche von der Polizei abgesegnet wurde. In der Folge muss auch die Platzgestaltung angepasst werden, das zuständige Landschaftsarchitekturbüro ist beauftragt.

Doch wer zahlt das? Nicht die Gemeinde, hofft Arthur Nasel (SPD). „Es ist ja ein Fehler des Planers.“ Der soll nun – so der Beschluss des Rats – für den Fehler haften. Mehrkosten, die durch die beschlossene Änderung entstehen, will die Ortsgemeinde nicht akzeptieren, ist die einhellige Meinung.