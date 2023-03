Kraft und Balance üben und damit bis ins hohe Alter mobil und im Wortsinne standfest bleiben – das kann trainiert werden. „Trittsicher“ heißen Kurse, die die Turnvereinigung Dannstadt seit 2016 anbietet. Im April starten drei neue Kurse.

Aktuell gehen gerade zwei Kurse zu Ende, in denen jeweils 15 Damen und Herren unter Anleitung der zertifizierten Übungsleiterin Rosemarie Krüger bei der TV Dannstadt einen bunten Strauß an Übungen durchführen. Dabei handelt es sich um ein speziell entwickeltes Programm für Menschen ab 65 Jahre. Mit relativ einfachen Übungen, die auch für Bewegungseingeschränkte geeignet sind, sollen Muskulatur und Gleichgewicht trainiert und gestärkt werden, um Stürzen vorzubeugen und die Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern. Dazu hat jeder Teilnehmer ein „Hausaufgabenheft“, um idealerweise zu Hause täglich zu trainieren.

Auch in Alltagssituationen üben

„Wie könnt ihr die Übung in den Alltag einbauen?“, fragt die Übungsleiterin und gibt Anregungen: mal an der Supermarktkasse oder beim Zähneputzen Einbeinstand üben, statt eines Aufzugs besser Treppen nehmen, beim Anziehen von Strümpfen und Hose hinstellen und anlehnen, das übe das Gleichgewicht. Allgemein sei das Bewusstsein gewachsen, wie wichtig Bewegung zum Erhalt von Beweglichkeit im Alter sei, erklärt Rosemarie Krüger. Mit den Kursen soll auch ein Anreiz für leichte sportliche Aktivitäten geschaffen werden. Übungen auf und mit dem Stuhl, auf Balancekissen und mit Fußmanschetten sollen Bein-, Rücken-, Arm- und Schultermuskulatur und Gelenke trainieren. Dazu kommen Koordinationsübungen wie auf einem Strich auf Zehenspitzen gehen oder Ball werfen und gleichzeitig ein Tuch schwenken.

„Ich mache das, um fit zu bleiben“, sagt Teilnehmerin Margit Förster aus Dannstadt. Sie sei vor allem in den Beinen stabiler geworden. Susanne Ehresmann aus Rheingönheim findet, „es ist ganz toll, was und wie Rosi das macht“. Teilnehmer Johannes Schneider aus Speyer lobt die freundschaftliche Atmosphäre und dass jeder in seinen individuellen Fähigkeiten akzeptiert werde. „Da die Teilnehmer über unterschiedliche Mobilität verfügen, muss man da ab und zu geben“, erklärt die Kursleiterin, korrigiert und unterstützt, feuert aber auch an: „Wenn ihr meint, es geht nicht mehr, geht immer noch ein klein wenig.“

Der Kurs ist ein Modellprojekt, wird gefördert vom Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. Die Organisation erfolgt in Zusammenarbeit mit den Landfrauen und dem Deutschen Turnerbund. Für Personen über 65 Jahre ist der Kurs 2023 letztmalig kostenfrei, es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Eine Reha-Verordnung oder eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.

Termine

Dienstags, 11. April bis 27. Juni, für Einsteiger um 9.45 Uhr und um 11 Uhr für Trainingserfahrene; mittwochs, 12. April bis 28. Juni, für Einsteiger, um 11 Uhr. Anmeldung bis 25. März bei Rosemarie Krüger, Telefon 06231 9429884, E-Mail: rehasport@tv-dannstadt.de oder bei Inge Koob, Telefon 06231 7549.