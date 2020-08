„Vorsichtig“ mit Kursen beginnen, natürlich unter Beachtung der Corona-Bedingungen, das wollen die Aktiven der TSG Mutterstadt. So soll es wieder mit Pilates losgehen, und nach den Sommerferien gibt es auch wieder Kinderturnen.

Eine der Bedingungen von Sportangeboten in Zeiten des Coronavirus ist die Beschränkung der Gruppengröße. Um allen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen, bietet der Verein für Pilates eine dritte Gruppe an. Kursbeginn ist am Dienstag, 25. August. Die Zeiten: Kurs I 18 bis 18.45 Uhr, Kurs II 19 bis 19.45 Uhr und Kurs III 20 bis 20.45 Uhr. Die Kurse gehen über sechs Abende und finden immer dienstags statt. Die Kursgebühr beträgt für TSG-Mitglieder zwölf Euro, für Nichtmitglieder 25 Euro. Gesportelt wird in der TSG-Sporthalle, Bohligstrasse 1, in Mutterstadt.

Interessenten sollen sich frühzeitig unter Angabe des gewünschten Kurses anmelden bei Lore Brose, Telefon 06234/4675 oder E-Mail lore.brose@gmx.de.

Turnen für die Kleinsten

In dieser Woche, nach dem Ende der Sommerferien, startet die TSG in ihrer Halle auch wieder mit dem Kinderturnen. Die Krabbelgruppe (bis zwei Jahre) ist freitags von 9.30 bis 11 Uhr, Eltern und Kind (zwei bis vier Jahre) mittwochs von 15 bis 16 und 16 bis 17 Uhr sowie eventuell bei Bedarf donnerstags von 15 bis 16 Uhr. Die Löwenkids (vier bis sechs Jahre) treffen sich montags von 16 bis 17.45 Uhr.

Auch beim Kinderturnen muss wegen der Corona-Vorschriften die Größe der Gruppen begrenzt werden. Eine Anmeldung bei der Abteilungsleiterin Turnen, Lore Brose, ist daher ebenfalls nötig.

Außerdem weist der Verein darauf hin, dass die Sportler bei allen Angeboten bereits in Sportbekleidung und mit Mundschutz erscheinen und vor dem Eingang zur Halle warten sollen. Sie werden dann von den jeweiligen Übungsleitern abgeholt, um den Kontakt zur vorigen Gruppe zu vermeiden.