Die noch ausstehenden Arbeiten in der Kurpfalzschule in Dannstadt-Schauernheim am neuen Heizsystem und bei der energetischen Sanierung sollen in den Sommerferien erfolgen. Die nötigen Schritte dazu hat der Verbandsgemeinderat am Montag eingeleitet.

Die Bauarbeiten in der Kurpfalzschule im Ortsteil Dannstadt konzentrieren sich auf drei Schwerpunkte: den Einbau einer neuen Heizung, die energetische Sanierung und die Ertüchtigung des Brandschutzes. Der