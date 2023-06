So heiß war es am Samstag eigentlich gar nicht. Hitze verträgt ja nicht jeder, und so mancher wird komisch im Kopf. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben auch keinen anderen Grund dafür finden, warum ein 39-jähriger Mann einem 21-Jährigen die Badeschlappen stahl. Tatort: Der Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim. Tatzeit: 15.30 Uhr. Der junge Mann rannte den Beamten zufolge dem Dieb direkt hinterher, konnte ihn einholen und seine Schlappen zurückholen. Gegen den Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – wegen einem Paar Badeschlappen.