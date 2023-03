Das war schon eine kuriose Begegnung: Von seinem Balkon aus hat am Mittwochabend ein Bewohner in der Von-Denis-Straße beobachtet, wie ein Unbekannter ein Fahrrad über den Gartenzaun des Anwesens hob. Das Fahrrad war ihm allerdings gar nicht unbekannt, denn es war seins, wie die Polizei berichtet. Das Trekking Bike (Pedelec) der Marke KTM sollte allerdings abgeschlossen in der Tiefgarage stehen. Der Eigentümer des 4000 Euro teuren Rads rief dem Dieb noch hinterher, doch der flüchtete. In der Tiefgarage konnte noch das aufgebrochene Schloss gefunden werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.