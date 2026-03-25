Unbekannte haben am Montag zwischen 23.30 und 23.40 Uhr Kupferkabel von der Baustelle auf dem Gelände der Realschule Plus in der Grünstadter Straße gestohlen. Laut Polizei verschoben die Täter einen Bauzaun, durchtrennten an Stromkästen Kabel und stahlen dort gelagerte Kupferkabel. Der genaue Umfang des Diebesguts ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.