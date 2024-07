Die Kunst liegt dem Dannstadter Eduard Schwöbel sehr am Herzen. Und dass ein Kunstwerk in der Kurpfalzschule über Jahre beschädigt, völlig ausgebleicht und kaum beachtet an einer Wand hängt – „das konnte ich nicht länger mitansehen.“ Der Hobbymaler schritt zur Tat – und Lehrer und Schüler können sich jetzt an einem frisch restaurierten Gemälde erfreuen.

Eduard Schwöbel hat einen besonderen Bezug zu dem gut 2,70 auf ein Meter großen Gemälde, das im Eingangsbereich der Kurpfalzschule zur Turnhalle