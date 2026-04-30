Das Mannheimer Auktionshaus, das nach eigenen Angaben nach dem ZDF-Prinzip „Bares für Rares“ arbeitet, bringt am Samstag, 16. Mai, eine Kunstsprechstunde nach Schifferstadt.

„Kostenfrei können die Kunden an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr ihre Wertgegenstände im Hotel Salischer Hof, Burgstraße 12, schätzen lassen“, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit. Termine lassen sich demzufolge im Vorfeld telefonisch unter 0621/48206919 oder 0176/60431432 vereinbaren. Ein Besuch ohne Termin sei möglich, bringt nach Angaben des Veranstalters jedoch Wartezeiten mit sich. Als Initiator der Kunstsprechstunde wird Charles Bamberger genannt, dessen Familie seit 75 Jahren im Kunst- und Schmuckhandel tätig sei. Das familiengeführte Traditionsunternehmen verfolge das Ziel, mit einem ausgewählten Expertenteam deutschlandweit Städte zu besuchen, um vor Ort Einschätzungen zu Sammlerstücken und Wertsachen vorzunehmen.