Entspannt durch die Innenstadt bummeln und dabei die Werke von Schifferstadter Künstlern betrachten: Das ist im August und September in Schifferstadt möglich. Das Stadtmarketing veranstaltet zum ersten Mal die „SommerKunstZeit“.

Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen hat die Schifferstadter Stadtverwaltung bis Ende September abgesagt. „Wegen der Corona-Pandemie müssen wir ja leider auf viele Veranstaltungen verzichten. Da uns selbst der Kontakt zur Kunst und Kultur fehlt, haben wir uns überlegt, wie wir ein niederschwelliges Angebot anbieten können, bei dem keine Menschenaufläufe entstehen“, sagt Cornelia Grüninger von der Stadtverwaltung, die die Aktion „SommerKunstZeit“ mitorganisiert hat.

Plattform für örtliche Künstler

Im August und September werden in den Schaufenstern der Schifferstadter Geschäfte Kunstwerke zu sehen sein. „Mit unserer ,SommerKunstZeit‘ möchten wir den ortsansässigen Künstlern eine alternative Plattform bieten“, erklärt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Teilnehmen werden Karin Bury, Martin Eckrich, Hubert Glomb, Roswitha Schwandner, Maria Stahl-Kolb, Horst Steier und Evelyn Tedesco, aber auch das Lebenshilfe-Atelier Molemol.

Einfach dem Logo folgen

Bei dieser Form der Wanderausstellung ziehen also nicht die Kunstwerke weiter, sondern die Kunstfans. Sie können sich zeitlich flexibel und so auch fernab von Menschenansammlungen von Kunstwerk zu Kunstwerk bewegen. „Wir hoffen, dass wir mit unserer neuen Aktion nicht nur Künstler und Gewerbetreibende unterstützen, sondern mit den verschiedensten Werken – von Ölgemälde bis Skulptur – auch den Kunstinteressierten eine Freude bereiten können“, sagt Katrin Pardall, Referatsleiterin Wirtschaft und Kultur. „Wir können uns vorstellen, dass viele Spaziergänger es genießen, durch die Stadt zu schlendern und Kunstwerke anzuschauen“, meint Cornelia Grüninger. Wer wissen will, wo sich die Kunstwerke befinden, kann einfach dem „SommerKunstZeit“-Logo auf den Gehwegen im Schifferstadter Stadtgebiet folgen.