Eine Kunstausstellung des Arbeitskreises körperlich eingeschränkter Menschen ist ab Mittwoch, 22. Mai, im Foyer des Schifferstadter Rathauses zu sehen. Die Künstlergemeinschaft der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Schifferstadt feiert ihr zehnjähriges Bestehen und zeigt Kunstwerke von zwölf Teilnehmern, die in dieser Zeit entstanden sind. Nach ihren Angaben ist die Vernissage am Mittwoch um 17.30 Uhr, anschließend ist die Ausstellung bis zum 5. Juni im Foyer des Rathauses zu den gewohnten Öffnungszeiten zu sehen. Die Künstlergruppe trifft sich jeden vierten Samstag des Monats von 15 bis 18 Uhr in der Adlerstube. Neben der bildenden Kunst sind der Austausch mit Gleichgesinnten sowie die gemeinsame Ausübung eines Hobbys wichtige Bestandteile der regelmäßigen Treffen. Infos zur Gruppe erteilt Carin Mattern unter der Telefonnummer 06235 / 7172 sowie per E-Mail an ms.gruppe@gmx.de.