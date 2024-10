Kunst und Genuss im Dorf gibt es am letzten Oktober-Wochenende, am Samstag, 26. Oktober von 13 bis 20 Uhr und 27. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Kirchenstraße in Dannstadt vom und im Zentrum Alte Schule bis zum Katholischen Pfarrheim St. Michael. Rund 50 Aussteller aus der Verbandsgemeinde und aus der Region präsentieren eine große Bandbreite an Produkten von Deko über Handarbeiten, Holzwaren, Karten, Kerzen, Kleidung, Kosmetik, Lederwaren, Malerei, Schmuck, Tücher, Taschen, Weihnachtskrippen bis zu Lebensmitteln wie Gewürzen, Liköre, Honig. Für den Genuss mit einem breiten Angebot an Speisen und Getränken ist gesorgt, das neben den Ausstellern auch von örtlichen Vereine wie der CDU, der Chorgemeinschaft, dem Freundeskreis Dannstadt-Schauernheim-Bétheny, der katholischen Kirchengemeinde, den Landfrauen, dem Schützenverein, der Speisekammer und dem SV Schauerheim organisiert wird. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Klein und Groß mit Zauberei, Livemusik, Karussell 1001-Nacht, Basteln, Buchausstellung und Koffergeschichten für Kleine Leute. Auf der Kunst- und Genussmeile werden kommen somit wieder alle Sinne vom Sehen, Hören, Fühlen und Schmecken auf ihre Kosten.