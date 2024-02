Der Kultur- und Heimatverein (KHV) Harthausen wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Er kümmert sich darum, dass die mehr als 750-jährige Geschichte der Gemeinde nicht nur nicht vergessen, sondern vielen Alt- und Neubürgern erst (wieder) richtig bewusst wird. Für dieses Jahr ist erneut einiges geplant.

Seinen vornehmen Auftrag setzt der KHV auf vielen Ebenen und über ganz verschiedene Wege um. Das für alle im Dorf aktuell täglich sichtbarste Zeichen seiner Aktivitäten ist die Sanierung des Alten Bahnhofs im Ehrenamt und mit Hilfe vieler Spender und Sponsoren. Das Gebäude soll nach Fertigstellung als Sitz des Vereins, Gemeindearchiv und Veranstaltungsraum genutzt werden. Bis dahin werden jedoch noch ein paar Jahre ins Land gehen. Allerdings soll im Frühsommer dieses Jahres das erste „Bahnhofsfest“ als Freiluftveranstaltung rund um das Haus steigen.

Unabhängig davon macht der KHV in seinem Jubiläumsjahr mit einem bunten Potpourri von öffentlichen Veranstaltungen von sich reden. Das Angebot soll im Spätjahr in einer Festveranstaltung gipfeln. „Der 8. November 1994 war der Gründungstag des Vereins mit zehn Personen als Gründungsmitglieder. Um diesen Termin herum wollen wir gebührend an das Ereignis erinnern“, betont Hermann Grundhöfer, der damals zum Vorsitzenden gewählt worden war. Stellvertreter wurde der heutige Vorsitzende Harald Flörchinger. Die Kasse verwaltet vom ersten Tag an Marlies Denne. Seit der Gründung ist die Anzahl der Mitglieder kontinuierlich auf aktuell rund 160 gewachsen.

Hervorgegangen ist der KHV aus dem bereits am 14. Februar 1990 gegründeten „Heimat- und Kulturkreis“. Dessen Ziel war es, mit einem Kultur- und Veranstaltungsangebot den damals gerade restaurierten Historischen Tabakschuppen zu beleben. Erste konkrete Aufgabe war die Ausrichtung der Einweihungsfeierlichkeiten der „guten Stube“ der Gemeinde am 23. und 24. Juni 1990. Daneben tritt der KHV als Veranstalter auf. Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Feste, Nachtflohmärkte, die Inszenierung kleiner Theaterstücke etwa zum Tabakdorffest sowie der Kabarett-Abend „Tabakernte“ gehören inzwischen zum Portfolio. Der Verein organisierte darüber hinaus mehrere große Benefizveranstaltungen wie „Brunnen für Togo“ oder einen Abend zugunsten der Feuerwehr für deren Einsatz bei der folgenschweren Gasexplosion in Harthausen 2013. Im Einsatz ist der KHV auch wieder im Wald bei der Brennholzversteigerung der Gemeinde am Samstag, 16. März. Immer schon hat sich der Verein um den Nachwuchs gekümmert. Der Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr begann deshalb mit einem Angebot für Kinder: Ende Januar war Günter Weißkopf (Schifferstadt) mit seinem Bauchladentheater im Historischen Tabakschuppen zu Gast.

Comedy und Zauberei

Am Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, findet die bereits neunte „Tabakernte statt. „Wie immer verrate ich keine Namen. Es soll auch in diesem Jahr eine große Wundertüte voller Überraschungen sein“, sagt Moderator und KHV-Vorstandsmitglied Gabriel „Gabs“ Salzmann. Der Eintritt ist wieder frei. Interessierte Künstler können sich bereits für die Jubiläumsausgabe der Kleinkunst- und Comedyshow im kommenden Jahr per E-Mail anmelden unter tabakernte@gmx.de.

Am Freitag, 8. März, 20 Uhr, wird der Zauberkünstler Fabian Strahl versuchen, das Publikum mit einer Mischung aus Magie und Musik für sich zu gewinnen. „Klavierkabarett“ nennt er selbst sein Programm, mit dem er stark auf Interaktion setzt. Tickets gibt es unter Telefon 06344 5746 (Denne). Bereits einen Monat später, am Sonntag, 7. April, 15 Uhr, ist Jürgen Bassmann mit dem Autorenkollektiv „Alles Literatur!“ im Tabakschuppen. Das Programm heißt „Alles aus Liebe“.

Im Netz

khv-harthausen.de/khv