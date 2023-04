Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hoppla, was ist das denn da auf dem Waldboden? Hier ein Grinsegesicht aus Gänseblümchen, dort ein Blätterherz. Das ist „Land Art“, oder in diesem Fall „Wald Art“, sprich: Kunst in der Natur und ein Kniff, wie man lustlosem Nachwuchs Spaß am Spazierengehen macht. Mitnehmen an die frische Luft muss man nur Fantasie und einen gewissen Sammeltrieb.

Wer kennt den Anblick nicht: schon wieder ein Spaziergang. Die Begeisterung ist dem Nachwuchs, der lustlos neben den Eltern her trottet, schon von Weitem anzusehen. Das muss nicht