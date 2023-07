Seit zehn Jahren öffnet der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich im Juli seinen Garten. Dann zeigt er dort seine Werke in einem besonderen Ambiente. Heuer geht es nicht nur um Kunst. Es gibt auch noch ein zusätzliches Programm.

Wie ein kleiner Wald mit vielen Nischen und Abzweigungen wirkt der Kunstgarten von Martin Eckrich. Dazwischen sind Bilder, Skulpturen und Installationen. In jeder Ecke des Gartens steht ein anderes Thema im Vordergrund. Mal ist es das Klima, mal Corona, Tanz, Orchester und vieles mehr. An den Abenden betonen Lichter die Kunstwerke.

Der Schifferstadter Künstler berichtet, die Besucher seien begeistert von seiner Ausstellung. „Das liegt nicht nur an der Kunst, sondern auch an dem Verwunschenen, den Gerüchen und den verzweigten Wegen“, sagt der 60-Jährige. Schon seit zehn Jahren öffnet Eckrich seinen Kunstgarten an den Juli-Freitagen. An das Gelände grenze sein ehemaliges Elternhaus, wie er berichtet. Seit einem Umbau nutze er es als Galerie. Darin sind viele Fotografien und Zeichnungen des 60-Jährigen und auch von seinem Bruder Harald Eckrich zu sehen. Vor allem die Reisen und die Erlebnisse der beiden stehen dort im Vordergrund.

„Lebenswerk“ im Rückblick

Anlässlich seines 60. Geburtstags in diesem Jahr hat Martin Eckrich alles unter das Motto „Lebenswerk“ gestellt. Deshalb widme er seinen unterschiedlichen Lebensabschnitten ebenfalls einen Platz in der aktuellen Ausstellung. Im Mai habe der Garten seine Türen zum ersten Mal geöffnet – da seien Eckrichs Kinder- und Jugendzeichnungen zu sehen gewesen. Jetzt im Juli können Werke aus der Studienzeit des Künstlers betrachtet werden. In seinem Elternhaus ist dafür ein kleiner Raum eingerichtet. Er ist vollgestellt mit Texten, Büchern, Erinnerungsfotos, Bildern und auch einer Diashow. Im Herbst werde der nächste Abschnitt ausgestellt sein.

Während der Ausstellung im Garten gibt es an jedem Freitagabend ein zusätzliches Programm. So gibt es zum Beispiel beim nächsten Termin am 21. Juli ab 20 Uhr ein klassisches Flötenspiel mit dem Titel „Träumereien“. Es spielt Rabea Kraft. Auch dieses ergänzende Angebot kommt offenbar sehr gut bei den Besuchern an. Elisabeth und Albrecht Schilling sind extra aus Grünstadt angereist und finden das Programm des Künstlers „fantastisch“: „Wir versuchen, jedes Jahr in den Garten zu kommen, wenn möglich auch mehrmals.“ Bei jedem Besuch gebe es etwas anderes zu sehen. Außerdem erinnere sie der Garten an einen kleinen „Zauberwald“.

Ton, Holz, Plastik

Für Katrin Metzler und Evgenia Borner dagegen war ihr Besuch am vergangenen Freitag eine Premiere. Und diese hat nachhaltig Eindruck hinterlassen. „Es ist toll, wie Eckrich so einen Ausdruck in die Figuren bringt“, erzählen sie. Außerdem seien sie begeistert von den vielen verschiedenen Materialien, mit denen der Künstler arbeitet. Eckrich verwendet bei der aktuellen Ausstellung unter anderem Ton, Holz und Plastik.

Termine

Der Garten von Martin Eckrich (Iggelheimer Straße 54, Schifferstadt) ist noch am 21. und 28. Juli, jeweils 18 bis 22 Uhr (letzter Einlass) geöffnet. Am 28. Juli führt Lömsch Lehmann musikalisch auf kleinen Pfaden von Ort zu Ort.