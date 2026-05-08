Die Sparkasse Vorderpfalz lädt für Dienstag, 19. Mai, zu einem Infoabend zum Thema Erben und Vererben in die Kulturhalle Waldsee ein. Laut Mitteilung beginnt der Vortrag um 18.30 Uhr. Nach Angaben der Sparkasse Vorderpfalz als Veranstalterin des Abends geht es um die Themen Testament, Erbfolge, Schenkung, Erbschaftsteuer und Nachlassplanung, um Streit in der Familie zu vermeiden. Referentin ist der Ankündigung zufolge die Fachanwältin für Erbrecht Nina Lenz-Brendel, dazu kommen Generationenmanager der Sparkasse. Veranstaltungsort ist die Kulturhalle Waldsee, Schifferstadter Straße 2. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung wird empfohlen unter Telefon 0621 5992-2333. Die Sparkasse organisiert den Abend gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde Waldsee.