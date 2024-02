Römerberg und Mutterstadt gehören zu den Gemeinden, die für das Landesprojekt „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz““ (KuLaDig) ausgewählt wurden.

Nach Abschluss der Bewerbungsphase sind für das Projektjahr 2024 acht Kommunen durch die Universität Koblenz-Landau ausgewählt worden – aufgrund der vielen hochwertigen Bewerbungen mehr als ursprünglich geplant. Aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sind Römerberg und Mutterstadt dabei. Die Kommunen sollen als Kooperationsverbund zusammenarbeiten und ein Jahr lang dabei unterstützt werden, ausgewählte Kulturschätze digital zu erfassen und für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen.

Ein Projektteam unter Federführung des Heimat- und Brauchtumsvereins hat in Römerberg ein Dutzend Orte innerhalb der Gemeinde ausgewählt, die der Öffentlichkeit näher vorgestellt werden sollen. Sie sollen unter dem Motto „Lost places – vergessene Orte in und um Römerberg“ präsentiert werden. Entschieden hat man sich für jeweils drei Orte in Berghausen – Malzfabrik, Gutleuthaus Speyer, Aubacher Hof und Pfälzer Hof –, in Heiligenstein – Marrenheim, Frankengrab, Rohrmattenfabrik und Ziegelei – und in Mechtersheim – Mechtersheimer Hof/Kloster Eußerthal, Klostermühle/Mühlgraben, Grenzsteine und Dorfbrunnen/öffentliche Wasserversorgung. Tafeln an den betreffenden Orten sollen über deren Geschichte informieren, ein QR-Code zu einer Website mit zusätzlichen Informationen führen. In Mutterstadt hatte der Historischen Verein Mutterstadt hatte dort die Bewerbung ausgearbeitet. Die Gemeinden bekommen unter anderem Software gestellt und eine Anschubfinanzierung von 1000 Euro.

„Die thematische Bandbreite der neuen Teilprojekte ist beeindruckend“, sagt Innenminister Michael Ebling (SPD). Die vielfältigen Bewerbungen hätten erneut gezeigt, dass jede noch so kleine Gemeinde eine eindrucksvolle Kulturgeschichte aufzuweisen hat, die es für die Nachwelt zu bewahren gilt.