Immer wieder samstags zieht in Harthausen Leben in den alten Bahnhof des Pfefferminzbähnels ein. Spätestens um 9.30 Uhr trommelt Andreas Heck, Vorstandsmitglied des Kultur- und Heimatvereins Harthausen (KHV), per Whatsapp die Helfer zusammen. Die Ehrenamtlichen sanieren seit Wochen das Gebäude. Stefan Keller hat Andreas Heck gefragt, warum er und die Helfer sich das alles antun, was daran Spaß macht und wo es klemmt.

Herr Heck, reicht Ihnen und den Helfern keine Modelleisenbahn zum Spielen, muss es gleich eine Richtige sein?

Nun, mit dem Alter wachsen die Ansprüche, aber Spaß beiseite.