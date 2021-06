Die Gemeinde Harthausen soll ihren Bahnhof des „Pfefferminzbähnels“ behalten und wieder auf verschiedene Weise nutzen können. Dafür setzt sich der Kultur- und Heimatverein Harthausen (KHV) ein. Jetzt schon kann sich jeder ein Stück Bahnhof nach Hause holen.

Um das große Ganze wieder in Schuss zu bringen, schuften Vereinsmitglieder seit November vorigen Jahres ehrenamtlich an der Renovierung des Gebäudes aus dem Jahr 1905 (wir berichteten). Bis das geschichtsträchtige Schmuckstück der Gemeinde wieder im alten Glanz erstrahlt, dauert es allerdings noch ein paar Jahre. Jetzt aber schon können sich Harthausener, Liebhaber von Bahnhof- und Bahngeschichte sowie Fans der einzigartigen Schmalspurbahn, die bis 1956 zwischen Speyer und der Haardt durch das Gäu verkehrte, ein Stück des Bahnhofs Harthausen sichern – und so einen Beitrag zur Finanzierung der Renovierung leisten.

Abholung Anfang Juli

Das geht ganz einfach: „Bausteine vom Bahnhof für den Bahnhof“ lautet das Motto. Mit dem Verkauf dieser Bausteine – Originale aus dem Gebäude – will der KHV zur Beschaffung der notwendigen Gelder beitragen. Jeder Stein bringt einen Teil lebendiger Ortsgeschichte in die eigenen vier Wände. Die Steine aus der Wende zum 20. Jahrhundert haben Vereinsmitglieder gereinigt und mit Hilfe von Schablonen darauf die Silhouette des Bahnhofs aufgebracht. Sie sind ein schönes Erinnerungsstück und bilden einen auffälligen Blickfang in Wohnzimmern, auf Terrassen oder Balkonen. Am Samstag, 3. Juli, werden die Steine verkauft.

Unterdessen gehen die Sanierungsarbeiten im Innern des alten Bahnhofs weiter. Die Entkernung der Innenräume ist zwar fast abgeschlossen. Allerdings bleibt noch viel zu tun, um wenigstens den Außenbereich für kleinere Veranstaltungen nutzen zu können – was Corona zuletzt verhindert hat. Besondere Arbeiten müssen zudem von Fachfirmen ausgeführt werden und kosten Geld. Trotz einiger großzügiger Spenden, für die der Verein Firmen und Einzelpersonen sehr dankbar ist, werden noch viele finanzielle Mittel nötig sein, ist sich der Verein bewusst. Der Verkauf der Steine ist ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung.

Die dekorativen Steine werden am Samstag, 3. Juli, 10 bis 13 Uhr, zum Stückpreis von 20 Euro am Bahnhof verkauft (Ecke Heiligensteiner Straße/Bahnhofstraße am Ortsausgang Richtung Heiligenstein). Da nur eine begrenzte Anzahl Steine zur Verfügung steht, ist eine Reservierung bei Marlies Denne, Telefon 06344 5746, notwendig. Bei der Abholung ist zu beachten, dass Masken getragen werden. Der Eingang zur Abholstelle an der hinteren Gebäudefront ist neben der Feuerwache, der Ausgang Richtung Heiligensteiner Straße.

Im Netz

www.khv-harthausen.de/khv