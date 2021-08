„Summer im Park“ – das ist der stilecht pfälzische Titel für Begegnungs- und Mitmachangebote, die das Jugendkulturzentrum Limburgerhof zusammengestellt hat. Vom 10. bis 21. August gibt es unter freiem Himmel beim Schlösschen im Park Musik, Film, Kunst, Sport, Flohmarkt und Politik.

„Es ist die Hoffnung, die uns auch 2021 wieder an die Möglichkeit des gemeinsamen Erlebens und Kulturgenusses glauben lässt“ – so hat das Organisationsteam die Motivation beschrieben, trotz Auf und Ab in Corona-Zeiten ein Programm zu planen und auf die Beine zu stellen. Die Angebote für alle Generationen sind unter freiem Himmel im idyllischen Park beim Schlösschen – ob Live-Musik, „Mini-Film-Festival“ mit fünf Freiluftkino-Abenden, Bewegung, Tanz oder Kunstaktionen .

Direktkandidaten eingeladen

Los geht es aber mit Politik: Der Limburgerhofer Jugendgemeinderat hat alle Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal für Dienstag, 10. August, 17 Uhr, zu einem Polittalk eingeladen. Laut Michael Müller, Leiter des Jugendkulturzentrums, haben fast alle ihr Kommen zugesagt. Die Jugendlichen wollen den Politikern zum Thema Jugendpolitik auf den Zahn fühlen.

Eingebettet in den „Summer im Park“ ist Live-Musik, das Programm startet mit dem Musikstammtisch. An weiteren Tagen werden die brasilianische Band Emersound, die Selbsthilfegruppe um Bernhard Vanecek und Meltem musizieren. Die genauen Daten sind auf der Webseite summer-im-park.de zu finden.

Mitmachatelier und Flohmarkt

Am Donnerstag, 12. August, startet das Freiluft-Kino mit dem britischen Spielfilm „Happy-go-Lucky“. Fünf Filme sind bis Dienstag, 17. August, auf der großen Leinwand zu sehen. Hinzu kommen Kunstaktionen wie ein Mitmachatelier, Graffiti-Area oder Urban Gardening. Yoga und andere Bewegungsangebote stehen ebenso auf dem Programm wie gemeinsames Rudelsingen. Essen und Trinken gibt es auch so der Veranstalter.

Drei Tage lang, von Donnerstag, 19. August, bis Samstag, 21. August, können Flohmarkt-Freunde jeweils von 13 bis 19 Uhr stöbern – oder auch selbst Sachen anbieten. Anmeldungen sind über die Homepage möglich. Dort sind auch Reservierungsformulare für Musik und Kino zu finden. Es werde voraussichtlich auch ein Kontingent an Karten an der Abendkasse geben, sagt Müller. Die Veranstaltungen sollen über den Youtube-Kanal des Jugendkulturzentrums gestreamt werden.

Im Netz